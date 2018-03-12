سفير بلاروس: ندرس إمكانات زيادة التصدير إلى أذربيجان خاصة المنتجات النفطية والصناعية

منسك، 12 مارس، أذرتاج

قال جينادي احمروفيج سفير بلاروس في أذربيجان إن بلاده توسع التعاون مع أذربيجان.

ونقل مراسل أذرتاج عن احمروفيج قوله لموقع أخبار بلاروس / بل نوفوستي/ إن هناك كل الظروف الابتدائية للتعاون البناء بين بلاروس وأذربيجان وينبغي للشراكة الإنتاجية بين البلدين أن ترتفع إلى مستوى جديد بما أن الجانبين مهتمان بزيادة التبادل التجاري.

وأوضح السفير البلاروسي أن الجانب البيلاروسي يدرس إمكانات زيادة تصدير منتجات الهندسة الميكانيكية وصناعة الخشب والمنتجات النفطية والمنتجات الصناعية والأدوية إلى أذربيجان.

وزاد أن حجم صادرات بلاروس إلى أذربيجان قد ازداد في العام الماضي بنسبة 10 في المائة.