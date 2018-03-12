زيارة ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

قام الوفد تحت قيادة رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جورجي تسيريتيلي اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة ووضعوا إكليلا من الزهور أمامه إحياء لذكراه في المقابر الفخرية.

أفادت وكالة أذرتاج ان الضيوف وضعوا باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

ثم زاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا باقات من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.

ثم شاهد الوفد منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.