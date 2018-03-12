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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 13 مارس

    ١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٠٨]

    باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 مارس / آذار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 13 مارس / آذار.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 13 مارس
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