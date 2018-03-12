أذربيجان توجه مذكرة احتجاج إلى الولايات المتحدة وتتوعد بالمعاملة بالمثل

باكو، 12 مارس، أذرتاج

وجهت أذربيجان مذكرة احتجاج إلى الولايات المتحدة مع التوعد بالمعاملة بالمثل.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الخارجية أن مذكرة احتجاج قدمت إلى سفير الولايات المتحدة الأمريكية في باكو روبرت سيكوتا الذي دعي إلى الخارجية اليوم بعد أن زار باكو ساكيان الذي يقدم نفسه «كرئيس» للنظام الانفصالي المزعوم في أراضي أذربيجان المحتلة في قراباغ الجبلي الولايات المتحدة الأمريكية وعقده اجتماعا لدعاية النظام الانفصالي في المبنى الإداري للكونغرس الأمريكي. كما أن السفارة الأذربيجانية عقدت اجتماعا طارئا لدى وزارة الخارجية الأمريكية لعرض احتجاج أذربيجان إلى الجانب الأمريكي.

وتحتج أذربيجان في مذكرة الاحتجاج على أن الشخص المدعو باكو ساكيان من مقيمي مدينة خانكندي لإقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني قدم معلومات مزيفة للحصول على تأشيرة دخول أمريكية بجواز سفر ارميني ودخوله للأراضي الأمريكية به وعقده اجتماعات بهدف جمع أموال تدعم احتلال أرمينيا أراضي أذربيجان بدعوات ودعاية النظام الانفصالي المزعوم لدى الهياكل والأجهزة الأمريكية الحكومية وحصوله على تراخيص للقيام بكل هذا أمرٌ يتناقض مع جميع مبادئ ومعايير القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والوثائق الثنائية الموقع عليها بين أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية وموقف الولايات المتحدة الرسمي فيما تقدر أذربيجان كل هذه الخطوات المخالفة كفعالية ضد سلامة أراضي أذربيجان وسيادتها عليها.

وجاء فيها أن «أذربيجان تقبل هذه الخطوة المتحيرة المتخذة من جانب الولايات المتحدة كتغير موقف أمريكي من نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان وهي خطوة منحازة مغرضة أحادي الجانب. كما أن السماح لممثلي النظام الانفصالي غير المعترف بهم دوليا والمقام على أراضي أذربيجان المحتلة بدخول أراضي الولايات المتحدة حال كون ذلك النظام المزعوم المؤسس جراء عمليات الاعتداء والعدوان المسلح الدموي والتطهير العرقي في تلك الأراضي المحتلة دليل واضح وجلي على ممارسة ازدواجية المعايير في ظل تطبيق عقوبات خاصة من جانب الولايات المتحدة على النظم الانفصالية الأخرى الموجودة في فضاء الاتحاد السوفياتي البائد».

وشددت الوزارة في مذكرة الاحتجاج خاصة على أن «الولايات المتحدة الأمريكية قد أنزلت ضربة قاسية بخطوتها المذكورة على موقفها في الرأي العام للشعب الأذربيجاني فيما تعلن جمهورية أذربيجان عن انتهاجها مبدأ المعاملة بالمثل في علاقاتها مع الولايات المتحدة ردا على مثل هذا السلوك الأمريكي. »