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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس برلمان الجبل الأسود

    ١٣.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٣٥‎]

    باكو، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس برلمان الجبل الأسود إيفان برايوفيتش والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس برلمان الجبل الأسود
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