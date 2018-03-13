الرئيس إلهام علييف يلتقي نائبة رئيس الوزراء الروماني
AzerTAg.az
١٣.٠٣.٢٠١٨ [١١:٤٠]
باكو، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائبة رئيس الوزراء الروماني آنا بيرشالي.
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