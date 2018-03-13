قوبا، 13 مارس / آذار، (أذرتاج) سقط 25 سم من الثلج في قرية خيناليق لمحافظة قوبا. أفادت وكالة أذرتاج أنه بدأ تساقط الثلوج ابتداء من مساء الأمس 12 مارس على المناطق الجبلية الأذربيجانية. وقالت الهيئة المحلية للأرصاد الجوية بمحافظة قوبا إن حرارة الطقس انخفضت إلى 4-13 تحت الصفر في مناطق جبلية بمحافظات قوبا وقوصار وخيزي الأذربيجانية. يذكر أن حرارة الطقس انخفضت إلى 13 تحت الصفر في قرية قيريز لمحافظة قوبا لأذربيجان. يبلغ ارتفاع الثلوج المتساقطة في مناطق جبلية بمحافظتي قوبا وقوصار 3-25 سم وفي قرية آلتي آغاج بمحافظة خيزي 9 سم وفي مركز محافظة قوصار 5 سم.

AZERTAG.AZ : سقوط نحو 25 سم من الثلج في قرية خيناليق

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