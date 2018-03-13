طهران تستضيف الاجتماع الـ12 للجنة الدولة الأذربيجانية الإيرانية

طهران، 13 مارس، أذرتاج

استضافت طهران في 13 مارس اليوم الاجتماع الثاني عشر للجنة الدولة الأذربيجانية الإيرانية للتعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني.

وابلغ مراسل أذرتاج أن وزير الاقتصاد الأذربيجاني الرئيس المشارك في لجنة الدولة شاهن مصطفايف ألقى في الاجتماع كلمة مفيدا أن العلاقات الأذربيجانية الإيرانية تعتمد على الدين والتاريخ والعادات والأعراف والتقاليد المشتركة وتوحّد الشعبين توحيدا وثيقا. وتطورت العلاقات الأذربيجانية الإيرانية خاصة خلال السنوات الأربع الأخيرة بفضل الإرادة السياسية لرئيسي البلدين وتخطت مرحلة جديدة. وخلال هذه الفترة عقدت 10 اجتماعات رفيعة المستوى واكثر من 100 زيارة متبادلة ويبلغ عدد الوثائق الموقع عليها حتى الان 150 وثيقة.

وأحاط الوزير مصطفايف المشاركين علما بالاعمال المنفذة خلال الفترة الماضية من الاجتماع السابق مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 16 في المائة وتجاوز عدد الشركات الإيرانية المسجلة في أذربيجان عن 700 شركة ووصل حجم الاستثمار الإيراني في أذربيجان إلى 1ر3 مليارات دولار. والاعمال في مصنع انتاج السيارات المشترك الذي وضع حجره الأساسي في 2016م بمنطقة نفطتشالا الصناعية على وشك الانتهاء. ومن المقرر تنظيم حفل تدشين مصنع انتاج السيارات على هامش زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني حسن روحاني لأذربيجان في نهاية مارس الحالي. وتستمر الاعمال الرامية إلى تأسيس مصنع الصيدلية المشترك في مدينة بئراللاهي الصناعية.

وفي مجال الطاقة تم تحقيق مشاريع محطتي الطاقة الكهرومائية «خودافرين / قيز قلعة سي» و«أوردوباد / مارازاد » وخط نقل الطاقة الكهربائية «موغان» / ايميشلي – بارس اباد/ بقدرة 330 كيلو فولت مع توقيع اتفاقية اطارية لبيع الطاقة الكهربائية لإيران. كما يتعاون البلدان بنجاح في مجال النفط والغاز.

ويجري اجراء الاعمال مكثفا في ممر النقل الشمال الجنوب احد الاتجاها الهامة للتعاون الأذربيجاني الإيراني حيث 3ر8 كم في أذربيجان و4ر1 كم في إيران من طريق سكة الحديد وجسر سكة الحديد على نهر أستارا جاهزة للاستخدام مع تنفيذ اختبارات سير قطارات. ومن المخطط وضع حجر الأساس لمحطة ومستودعات للمنتجات في استارا الإيرانية. وتستمر المباحثات حول تمويل انشاء خط سكة حديد رشت – استارا الجزء المركب من ممر النقل الشمال الجنوب. وخلال عام 2017م تخطت اكثر من 19 ألف شاحنة النقل البري الدولي من روسيا إلى إيران وبالعكس من خلال أراضي أذربيجان مع زيادة زنة الناقلات الوطنية في إيران بنسبة 2ر23 في المائة.

وذكر الوزير مصطفايف أن عدد السائحين الوافدين من إيران إلى أذربيجان خلال الفترة الماضية ارتفع جدا حيث أن معدل عام 2016م كان 247 ألف سائح واصبح في العام الماضي 363 ألف. ويحتل الإيرانيون المرتبة الثالثة من حيث عدد السائحين القادمين إلى أذربيجان كما يحتلون المركز الأول من بين الأجانب الذين حصلوا على تأشيرة دخول عبر نظام «أصان ويزا».

وفيما يخص آفاق توسيع التعاون ابلغ الوزير مصطفايف أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والسياحة والصحة والمصرفية وغيرها وقال إن أذربيجان من الممكن فيها انتاج حافلات وأجهزة ومعدات الزراعة مشتركا مع إيران أيضا.

ولفت وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني الرئيس المشارك في لجنة الدولة الأذربيجانية الإيرانية مسعود كرباسيان إلى اعارة بلاده أهمية خاصة لتوسيع العلاقات مع أذربيجان مفيدا بلوغ العلاقات الأذربيجانية الإيرانية مستوى عاليا. واكد مسعود كرباسيان على دعم كلا رئيسي البلدين تطوير العلاقات الإيرانية الأذربيجانية وعمل لجنة الدولة. ونوه إلى أن فعاليات لجنة الدولة الأذربيجانية الإيرانية تشتمل على جميع المجالات قياسا إلى نشاط اللجان الحكومية المشتركة مع سائر البلاد. وذكر الوزير الإيراني أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين أمر إيجابي. واستلفت إلى وجود إمكانات هائلة لتطوير العلاقات في مجالات الزراعة والسياحة والترانزيت ونقل الشحنات أيضا.

يذكر أن اجتماع لجنة الدولة الأذربيجانية الإيرانية الحادي عشر يستمر في 14 مارس ويوقع على محضر الاجتماع.