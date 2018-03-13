جدول الجولة الـ 18 لدوري الدرجة الأولى

باكو، 13 مارس، أذرتاج

تنطلق مباريات الجولة الثامنة عشرة لدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في 14 مارس الأربعاء بمختلف أرجاء البلد الساعة 15.00 حسب التوقيت المحلي.

وابلغ مراسل أذرتاج أن ميل موغان يضيف صباح الباكوي على ملعب حيدر علييف في مدينة إيميشلي بقيادة الحكم حسنلي فيما يحل بناء الباكوي ضيفا على نادي الجيش الرياضي في إستاد باكو التدريبي التعليمي بالعاصمة بإدارة الحكم أحمدوف.

كما يلتقي أقصو منافسه قراداغ لوكباتان في إستاد اقصو المركزي بإدارة الحكم نصيروف بينما يضيف طوران طاووس خصمه زاقاتالا على ملعب طاووس المركزي بقيادة الحكم نقييف.

ويحل شوالان ضيفا على خزر في دربي العاصمة على ملعب انتر أرينا بإدارة الحكم حمزة زاده.