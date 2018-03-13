إسطنبول، 13 مارس / آذار، (أذرتاج) وقع حادث مرور مروع في محافظة عسمانجيك بمنطقة جوروم لتركيا. أفادت وكالة أذرتاج أنه تسبب الحادث في اصطدام شاحنة ثقيلة بحافلة ركاب. تعرضت الحافلة لانقلاب. قتل 6 أشخاص وأصيب 19 آخر بجروح.

AZERTAG.AZ : وقوع حادث مرور مروع في تركيا

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