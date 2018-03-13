عشق أباد تستضيف اجتماعا تشاوريا لمشروع اتفاقية التعاون التجاري الاقتصادي بين دول بحر الخزر

عشق أباد، 13 مارس، أذرتاج

تستضيف تركمانستان الاجتماع الثالث لمفوضي دول بحر الخزر بوزارة الخارجية في عشق أباد.

ونقل مراسل أذرتاج عن وكالة تركمانستان اليوم الحكومية أن الاجتماع التشاوري المستمر يومين يرتكز على جوانب فنية لمشروع اتفاقية التعاون التجاري الاقتصادي بين دول بحر الخزر لتكون قاعدة قانونية للفعاليات المتبادلة طويلة الأجل.

وعقد الاجتماع السابق حول هذه المسألة في أبريل 2017م في عشق أباد أيضا.

وأشار مشاركي الاجتماع الحالي إلى أن منطقة بحر الخزر تلعب دورا متزايد الأهمية في الفضاء الأوراسي كأحد مراكز هامة من حيث الجيوسياسية والتجارة والاقتصاد والطاقة والنقل والاتصالات الأمر الذي يلح على عمل تسوية التعاون الدولي المنسق الذي يعتمد على اخذ متبادل مصالح بلاد بحر الخزر بعين الاعتبار وعلى المعايير القانونية الدقيقة.

ونظرا لإمكانات دول حوض بحر الخزر للثروات الطبيعية والطاقة والصناعة والنقل والعبور عليها أن توطد الشراكة الاقتصادية حال وجود إمكانية إيصالها إلى مستوى جديد نوعيا.

ويهتم مفوضو البلاد الخمسة في الاجتماع الحالي بتسهيل فعاليات متبادلة فيما بين البلاد المطلة على بحر الخزر في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وغيرها لوضع وثيقة من شأنها أن تكثف تلك الفعاليات المسهلة من اجل دعم تطوير الصداقة المستدامة وتعزيزها.