ارتفاع حصيلة حادثة حافلة في تركيا إلى 13 شخصا

إسطنبول، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

ارتفع عدد القتلى نتيجة لحادث مروري كبير إلى 13 شخصا في محافظة عسمانجيك بمنطقة جوروم لتركيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام التركية أنه وفقا لكلمات رئيس بلدية عسمانجيك حمزه كاراتاش، تم نقل 15 شخصا أصيبوا في الحادث. أما حالة بعض المصابين فهي خطيرة.