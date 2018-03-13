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    رياضة


    نادي "نفط جي" يقابل فريقي "أتلتيك" و"سامبدوريا"

    ١٣.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٠٠]

    باكو، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سيشارك فريق كرة القدم تحت 17 عاما لنادي "نفط جي" في البطولة الدولية "İzmir Cup" التي ستعقد في الفترة ما بين 6-8 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن النادي أن النادي الأذربيجاني سينافس فرق "أتلتيك" (إسبانيا) و"سامبدوريا" (إيطاليا) و"فنرباغجا" و"بوجاسبور" (تركيا) و"برومابويكارنا" (السويد) في مجموعة "ب" من البطولة التي ستشارك فيها 48 فريقا.

    AZERTAG.AZ :نادي "نفط جي" يقابل فريقي "أتلتيك" و"سامبدوريا"
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