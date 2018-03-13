نادي "نفط جي" يقابل فريقي "أتلتيك" و"سامبدوريا"
AzerTAg.az
١٣.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٠٠]
باكو، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)
سيشارك فريق كرة القدم تحت 17 عاما لنادي "نفط جي" في البطولة الدولية "İzmir Cup" التي ستعقد في الفترة ما بين 6-8 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن النادي أن النادي الأذربيجاني سينافس فرق "أتلتيك" (إسبانيا) و"سامبدوريا" (إيطاليا) و"فنرباغجا" و"بوجاسبور" (تركيا) و"برومابويكارنا" (السويد) في مجموعة "ب" من البطولة التي ستشارك فيها 48 فريقا.
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