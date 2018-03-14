مؤتمر دولي علمي في باكو في «تأويل تراث نظامي الثقافي في الحقبة الحديثة»

باكو، 14 مارس، أذرتاج

بدأت فعاليات مؤتمر علمي دولي في «تأويل تراث نظامي الثقافي في الحقبة الحديثة» بتنظيم مشترك عن جانب اللجنة الحكومية للجاليات ومركز نظامي الكنجوي الدولي والرابطة الأذربيجانية للأدب المقارن في 14 مارس اليوم في باكو العاصمة.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن نائب رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية الأكاديمي عيسى حبيب بيكلي ألقى في المؤتمر كلمة قال فيها إن الشاعر العبقري الداهي نظامي الكنجوي أحد الشخصيات الباهرة الذي أنجبه الشعب الأذربيجاني قد أسهم إسهاما عظيما في الأدب العالمي. وقارن الأكاديمي الشاعر المرموق بعدد من الأدباء المشهورين واصفا نظامي الكنجوي بالإسكندر الثالث المقدوني للأدب العالمي وقال «إن الإسكندر الأكبر استطاع غزو العالم بمقدرته العسكرية وقوته ونظامي الكنجوي بصيته الأدبي وقلمه وموهبته الإبداعي. »

وأشار إلى أن القصائد الخمس لنظامي الكنجوي الخالدة قد أتت صوتا شعريا ونفسا جديدا بالكامل إلى الأدب العالمي واشتهرت باسم «خمسة» لدى الآداب العالمية.

وتحدث الأمين الأكاديمي لقسم العلوم الإنسانية بأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية مدير معهد المخطوطات الأكاديمي تيمور كريملي عن الأبحاث والدراسات في مجال دراسات نظامي في البلد خلال السنوات الاستقلالية. ونوه إلى حاجة العالم الدائمة إلى مؤلفات نظامي الكنجوي.

ويستمر المؤتمر العلمي بكلمات تلقى.