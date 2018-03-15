    • / رياضة

    رياضة


    منتخب أذربيجان يقابل أوكرانيا

    ١٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٠١]

    باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أقيمت مباراة ودية للمنتخب الأذربيجاني للنساء لكرة القدم تحت 19 عاما ضمن معسكره التدريبي في كييف.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المنتخب الأذربيجاني قابل فريق أوكرانيا تحت 19 عاما وانهزم أمام منافسه بحساب 1:4.

    سجلت فوسالة سيف الدينوفا عضوة فريقنا هدفا واحدا.

    ستقام المباراة الجديدة بين الفريقين في 17 مارس.

    AZERTAG.AZ :منتخب أذربيجان يقابل أوكرانيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٣.٢٠١٨ [٢٢:٢٠]
    أقصو يخطف الفوز من زعيم الترتيب في آخر المباراة
    ١٤.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٣٦]
    زاقاتالا يحقق فوزا في طاووس بهدف دون رد
    ١٤.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٥‎٦]
    شوالان يتعادل مع خزر
    ١٣.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٢٥‎]
    كشلة يتعادل مع غابالا بدوري الممتاز
    منتخب أذربيجان يقابل أوكرانيا