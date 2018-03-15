باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج) أقيمت مباراة ودية للمنتخب الأذربيجاني للنساء لكرة القدم تحت 19 عاما ضمن معسكره التدريبي في كييف. أفادت وكالة أذرتاج أن المنتخب الأذربيجاني قابل فريق أوكرانيا تحت 19 عاما وانهزم أمام منافسه بحساب 1:4. سجلت فوسالة سيف الدينوفا عضوة فريقنا هدفا واحدا. ستقام المباراة الجديدة بين الفريقين في 17 مارس.

AZERTAG.AZ : منتخب أذربيجان يقابل أوكرانيا

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