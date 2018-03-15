انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

انتهت المراقبة في خط المواجهة للجيشين الأذربيجاني والأرميني بالقرب من محافظة فضولي الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في 15 مارس / آذار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أوغنين يوفيتش وسايمون تيلر.

وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدون الميدانيون للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ميخائيل أولارو وقينادي بتريجا ومارتن شوستر.