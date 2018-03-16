القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 90 مرة

باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 90 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية من عيار 60 ملم والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية فوسكيفان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بركابير والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى قايماقلي وقوشجو أيريم وقيزيلحاجيلي وجعفرلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري والمرتفعات بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية أغدام والمرتفاعات بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية قويالي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية جيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى شيخلار وباش قروند وقاراقاشلي ويوسفجانلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقروند وقاراخانبكلي وأشاغي سيد أحمدلي وقورقان وكوردلر وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.