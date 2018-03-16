المجلس الوطني يستمع إلى تقرير سنوي لمجلس الوزراء

باكو، 16 مارس، أذرتاج

يعقد المجلس الوطني جلسة تالية ضمن الدورة الربيعية في 16 مارس اليوم.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن رئيس المجلس اوقتاي أسدوف أحاط النواب علما بجدول اعمال الجلسة.

ثم استمعت الجلسة إلى تقرير سنوي لفعاليات مجلس الوزراء الأذربيجاني خلال عام 2017م الماضي وفقا للدستور. وقدم التقرير السنوي رئيس الوزراء أرثور رسيزاده.

ثم ألقى نواب المجلس كلمات مبدين مواقف لهم من تقرير الحكومة السنوي.