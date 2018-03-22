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    رياضة


    لاعب تنس الطاولة يشارك في البطولة الأوروبية التأهيلية للشباب

    ٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٤:١٠]

    باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ستقام البطولة الأوروبية لتنس الطاولة للشباب في دورة الألعاب الأولمبية في الفترة ما بين 24-25 مارس في تونس.

    أفادت وكالة أذرتاج أن أربعة رياضيين فائزين في البطولة التي سيشارك فيها لاعب تنس الطاولة الأذربيجاني يو زينهانغ سترخص للألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في بوينس آيرس. سيشارك في البطولة 25 فتى و 18 فتاة من مختلف الدول.

    AZERTAG.AZ :لاعب تنس الطاولة يشارك في البطولة الأوروبية التأهيلية للشباب
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