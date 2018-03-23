تقارير أوبك حول أذربيجان

باكو، 23 مارس / آذار، (أذرتاج)

يتوقع إنتاج النفط في أذربيجان بمقدار 0.77 مليون برميل يوميا خلال هذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج أنه وفقا لتقرير أوبك الشهري، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط في بلدنا بمقدار 0.03 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تحسنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التوقعات لشهر يناير بمقدار 0.76 مليون برميل يوميا.