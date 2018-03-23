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    أمريكا تخصص 620.7 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا

    ٢٣.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٦]

    كييف، 23 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وافق الكونجرس الأمريكي على مشروع الميزانية بقيمة 620.7 مليون دولار لأوكرانيا في عام 2018.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام المحلية أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا خلال العام الجاري زاد 50 مليون دولار مقارنة مع العام السابق.

    وفقا لمسودة ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2018، تشمل هذا الرقم 200 مليون دولار مساعدات عسكرية خصصها الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة فتاكة.

    AZERTAG.AZ :أمريكا تخصص 620.7 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا
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