ميل موغان يتعادل مع بناء

إيميشلي، 23 مارس، أذرتاج

تعادل ميل موغان مع بناء الباكوي ضمن الجولة العشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب حيدر علييف بمدينة ايميشلي قادها الحكم محمدوف امام 200 مشجع.

وتعادل الناديان سلبيا.

وعاقب الحكم لاعبين من كل ناد بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

وبهذه النتيجة استقر الناديان بموقعهما حيث يحتل بناء المركز الرابع برصيد 31 نقطة فيما بقي ميل موغان ثامنا برصيد 22 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين صابر الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 10 أهداف.