دوري الدرجة الأولى: قراداغ لوكباتان – صباح 2-2

باكو، 23 مارس، أذرتاج

تعادل قراداغ لوكباتان مع ضيفه صباح لهدفين مقابل مثلهما في الجولة العشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة في استاد مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي أدارها الحكم محمدوف امام 100 مشجع.

وسجل هدفي قراداغ الله قولييف د5 ومنافوف د86 فيما رد عليهما يعقوب زاده د27 وعلي اكبروف د83 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم لاعبين من قراداغ ونظيريهما من صباح بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وبهذه النتيجة ما زال قراداغ يتزعم الترتيب برصيد 42 نقطة بينما ظل صباح سابعا برصيد 27 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين صابر الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 10 أهداف.