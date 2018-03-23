طوران ينهزم ضيفا على خزر
AzerTAg.az
٢٣.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٣٦]
باكو، 23 مارس، أذرتاج
انهزم طوران طاووس ضيفا على خزر بهدف دون رد في الجولة العشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.
وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب انتر ارينا بالعاصمة قادها الحكم الدولي باشايف امام 150 مشجع.
وسجل هدف خزر الوحيد قربتوف د28.
وعاقب الحكم 4 لاعبين من خزر ولاعبا من طوران بالبطاقة الصفراء لسبوك غير رياضي.
وبهذه النتيجة ارتفع خزر إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة فيما تراجع النادي الطاووسي إلى المركز السادس برصيد 28 نقطة.
ويتصدر قائمة الهدافين صابر الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 10 أهداف.
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