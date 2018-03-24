طاقم الحكام التركي يدير مباراة بين أذربيجان ومقدونيا

باكو، 24 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم تحديد أسماء الحكام الذين سيديرون مباراة بين منتخبي أذربيجان ومقدونيا لكرة القدم ضمن المعسكر التدريبي في أنطاليا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام التركية أن حاليس أوزكاهيا سيكون حكما رئيسيا في المباراة وسيساعده كمال يلديز وكرام أرسوي. أما الحكم الرابع علي بالابييك.

يذكر أن المباراة بين أذربيجان ومقدونيا ستبدأ في الساعة 20:00 بتوقيت باكو على ملعب "ماردان" في أنطاليا.