مقدونيا يتعادل سلبيا مع منتخب فنلندا

باكو، 24 مارس / آذار، (أذرتاج)

أقيمت مباراة ودية بين منتخبي مقدونيا وفنلندا لكرة القدم ضمن المعسكر التدريبي في أنطاليا. أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

يذكر أنه ستقام في 27 مارس مباراة ودية بين أذربيجان ومقدونيا على ملعب "ماردان" في أنطاليا.

ستبدأ المواجهة في الساعة 20:00 بتوقيت باكو.