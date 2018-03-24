بدء طباعة بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية في أذربيجان

باكو، 24 مارس، أذرتاج

انطلقت عملية طباعة بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية الأذربيجانية في 11 أبريل 2018م.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف زار برفقة أعضاء اللجنة في 24 مارس اليوم دار الطباعة والنشر للمجلس الوطني الأذربيجاني. وأعطى بناهوف توجيهات وتوصيات لطباعة البطاقات خلال فترة محددة وفقا للنظم والقواعد ونقلها إلى اللجان الفرعية خلال جولة تفقدية قام بها بدار الطباعة.

وقال بناهوف لصحفيين معلقا على عملية الطباعة التي تجري في ظروف مفتوحة ونزيهة امام جميع الأطراف المعنية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والمنظمات الدولية وبعثات الرقابة على الانتخابات ووسائل الاعلام إن نص بطاقات الاقتراع وشكلها وعددها ومطالب واشتراطات تحريرها واعدادها محددة بقرار لجنة الانتخابات طبقا لقانون الانتخابات. ومن المخطط طباعة 5347803 بطاقة / خمسة ملايين وثلاثمائة وسبع واربعون الفا وثمانمائة وثلاث بطاقة/ للانتخابات الرئاسية القادمة ويتم نقلها وتوزيعها على لجان الانتخابات الدائرية ومراكز الانتخابات الفرعية تدريجيا حسب طباعتها دون تأخير.

وفي احاطة مقامة للصحفيين ضمن الجولة التفقدية اطلع رئيس اللجنة بناهوف على مشاريع واعمال تمهيدية أخيرة لتنظيم الانتخابات بالمستوى العالي وحرا وعادلا ونزيها ورد على أسئلة صحفيين.

وجهاز الحرس الخاص الأذربيجاني مكلف بحماية عملية طباعة بطاقات الاقتراع.