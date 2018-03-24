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    سياسة


    وزير الدفاع يزور تركيا

    ٢٤.٠٣.٢٠١٨ [١٥‎:٢٧]

    باكو، 24 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سيقوم وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف بزيارة مدينة أنقرة في 28 مارس تلبية لدعوة وزير الدفاع التركي نورالدين جانكلي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أنه خلال الزيارة من المقرر أن يجري الوزير لقاءات مع رؤساء مؤسسات الدولة العسكرية والسياسية وغيرها.

    كما من المتوقع أن يحضر الوزير الأذربيجاني الاجتماع الثلاثي بين وزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي الذي سيعقد في مدينة قيرسون التركية في 31 مارس.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يزور تركيا
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