تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 71 دولار أمريكي
AzerTAg.az
٢٤.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٩]
باكو، 24 مارس / آذار، (أذرتاج)
تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 71 دولار أمريكي.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 71.51 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.77 دولارا.
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