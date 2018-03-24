باكو، 24 مارس / آذار، (أذرتاج) تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 71 دولار أمريكي. أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 71.51 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.77 دولارا.

AZERTAG.AZ : تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 71 دولار أمريكي

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