باكو، 24 مارس / آذار، (أذرتاج) قتل 4 أشخاص وأصيب 37 آخر جراء انقلاب حافلة الركاب في ولاية أكساراي التركية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات في مدينة أكساراي. من المحتمل أن يتسبب الحادث في سقوط السائق نائما.

AZERTAG.AZ : انقلاب حافلة الركاب: مقتل 4 أشخاص وإصابة 37 آخر

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