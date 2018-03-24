إحاطة رئيس لجنة الانتخابات حول بدء طباعة بطاقات الاقتراع

باكو، 24 مارس، أذرتاج

قال مظاهر بناهوف رئيس لجنة الانتخابات المركزية في احاطة حول بدء عملية طباعة بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية الأذربيجانية 11 أبريل القادم إن عدد البطاقات المحدد للطباعة يبلغ 5 ملايين و347 ألف و803 بطاقة وهذا الرقم اكثر بنسبة 3 في المائة من عدد الناخبين العام.

ونقل مراسل أذرتاج عن بناقوف قوله إن نص وشكل وعدد ونظام اعداد بطاقات الاقتراع مصدق عليها بقرار لجنة الانتخابات مفيدا أن العملية تنتهي خلال أسبوع وبعد استكمال طباعة البطاقات ستوزع على لجان الانتخابات الدائرية.

وأضاف رئيس اللجنة أن بطاقات الاقتراع يجب أن توصل إلى الدوائر خلال مدة أقصاها 5 أيام قبل يوم الاقتراع. وعلى الدوائر أن توزعها على مراكز الاقتراع خلال مدة 3 أيام قبل يوم التصويت. وسيتحقق إيصال البطاقات إلى لجان الانتخابات الفرعية بمراقبة وسائل الاعلام.

وقال أن بطاقات اقتراع غير صالحة اذا وجدت اثناء الطباعة تمحى بعد التوثيق مبلغا أن عملية الطباعة مفتوحة امام وسائل الإعلام والمرشحين وممثلين مفوضين والمراقبين.

وأضاف رئيس اللجنة أن منظمات من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تقدمت على اجراء استطلاعات للخروج ويبلغ عددها حاليا 4 منظمات.