زاقاتالا يتعادل مع الجيش الرياضي

زاقاتالا، 24 مارس، أذرتاج

تعادل زاقاتالا مع ضيفه الجيش الرياضي لهدف مقابل مثله في الجولة العشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب زاقاتالا المركزي قادها الحكم الدولي حمزة زاده أمام 300 مشجع.

وفتح الحساب صاحب الأرض من طرف حسنوف د34 ورد عليه مهدييف د38.

وعاقب الحكم لاعبا من كل ناد للاحتجاج على قرار الحكم وسلوك غير رياضي وطرد لاعب الجيش الرياضي لسلوك عدواني د82.

وبهذه النتيجة استقر الناديان الجيش الرياضي خامسا برصيد 30 نقطة وزاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 15 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين صابر الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 10 أهداف.