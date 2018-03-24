باكو، 24 مارس، أذرتاج تغلب شوالان على ضيفه اقصو بهدفين نظيفين في الجولة الـ 20 من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم. وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة على ملعب أذال أرينا بضاحية باكو العاصمة أدارها الحكم جباروف أمام 300 مشجع. وسجل هدفي الفائز حسن علييف د12 وأخونوف د84. وعاقب الحكم 3 لاعبين من شوالان بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي. وبهذه النتيجة عزز شوالان موقعه ثانيا برصيد 33 نقطة فيما ظل اقصو تاسعا قبل الأخير برصيد 21 نقطة. ويتصدر قائمة الهدافين صابر الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 10 أهداف.

AZERTAG.AZ : شوالان يتغلب على اقصو بهدفين نظيفين

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