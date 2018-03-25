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    الرئيس الأذربيجاني يصل الى محافطة باردا

    ٢٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٨:١٠]

    باردا، 25 مارس (أذرتاج).

    وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 25 مارس الى محافظة باردا.

    أفادت أذرتاج ان رئيس الدولة وضع باقة من الزهور أمام تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في وسط مدينة باردا.

    أحاط محافظ المحافظة رئيسَ الجمهورية علما بأعمال الانشاء والتعمير فيها.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يصل الى محافطة باردا
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