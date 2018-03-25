الرئيس الأذربيجاني يتفقد مزرعة القطن في باردا

باردا، 25 مارس (أذرتاج).

قام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 25 مارس بجولة تفقدية في مزرعة القطن للمزارع موسى قولييف في قرية جايرلي.

قيل ان عدد العمال في المزرعة 25 شخصا.

في لقاء مع رئيس الجمهورية أعرب العمال في المزرعة عن شكرهم له على تطوير قطاع الزراعة في البلد ورعايته للمزارعين.

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بعد اللقاء بدأت أعمال زراعة البذور في التربة.

ثم التقطت صورة تذكارية جماعية.

وشاهد الرئيس آليات مستعملة في المزرعة.