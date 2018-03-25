الرئيس الأذربيجاني يتفقد الظروف المهيأة في ضريح قديم في باردا ومجمع تورباق قالا الاثري التاريخي

باردا، 25 مارس (أذرتاج).

تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الظروف المهيأة في ضريح قديم في باردا ومجمع تورباق قالا الأثري التاريخي بعد إعادة ترميمهما.

قيل ان الضريح بني من قبل أحمد بن أيوب الحافظ عام 1322 ميلاديا. تم تزيين مبنى الضريح بكتابات كلمة الله بخطوط زخرفية. بهذا السبب يسمى الضريح أحيانا بضريح "الله الله". يحتمل ان الضريح انشئ لشرف أحد امراء سلالة الإلخانيين.

بعد التعرف على الضريح التقطت صورة تذكارية.