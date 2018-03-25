الرئيس الأذربيجاني يفتتح الطريق البري في محافظة باردا
AzerTAg.az
٢٥.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٠٨]
باردا، 25 مارس (أذرتاج).
شارك الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل تدشين الطريق البري بين يئني داشكند وامودعليلار في محافظة باردا، ذلك بعد اعادة ترميمه.
قيل ان الطريق البري يربط بـ17 منطقة سكنية يقطنها 15 ألف ساكن. طوله العام 25 كم.
ثم قص الرئيس إلهام علييف الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح.
وفي ختام الحفل التقطت صورة تذكارية.
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