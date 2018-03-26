القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 97 مرة

باكو، 26 مارس / آذار، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 97 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي ياريكاماوان وفوسكيفان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بركابر والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى قوشجو أيريم وأشاغي أسكيبارا وقيزيلحاجيلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري والمرتفعات بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى علي بكلي وأغدام وكوخا نبي بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي جيلبورت وياريمجا بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى نميرلي وطاغي بكلي وشيخلار وباش قروند ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى قروند وقاراخانبكلي وأشاغي سيد أحمدلي وقورقان وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.