باكو، 26 مارس / آذار (أذرتاج) بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتل عدد كبير من الناس جراء حريق بمركز تسوّق في مدينة كيميروفو الروسية. وأعرب الرئيس إلهام علييف باسمه واسم الشعب الأذربيجاني لنظيره الروسي ولأسر الضحايا وللشعب الروسي عن حزنه البالغ ومواساته وتعازيه.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الروسي

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