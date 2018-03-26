طاقم الحكام الأذربيجاني يدير مباراة بين تركيا ومالطا

باكو، 26 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم تحديد أسماء الحكام الذين سيديرون مباراة بين منتخبي تركيا ومالطا لكرة القدم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام التركية أن عمر باشايف سيكون حكما رئيسيا في المباراة وسيساعده نامق حسينوف ومبارز حشيموف. أما الحكم الرابع رحيم حسنوف.

يذكر أن المباراة بين تركيا ومالطا في 27 مارس.