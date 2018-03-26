باكو، 26 مارس / آذار، (أذرتاج) تم اختيار تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق سفيرا لكأس العالم. أفادت وكالة أذرتاج أن قطر تستعد لاستضافة كأس العالم 2022 لتكون الدولة الأولى التي تستضيف هذا الحدث في الشرق الأوسط.

AZERTAG.AZ : اختيار تشافي سفيرا لكأس العالم بقطر

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