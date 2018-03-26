    • / رياضة

    رياضة


    اختيار تشافي سفيرا لكأس العالم بقطر

    ٢٦.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٠٦]

    باكو، 26 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم اختيار تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق سفيرا لكأس العالم.

    أفادت وكالة أذرتاج أن قطر تستعد لاستضافة كأس العالم 2022 لتكون الدولة الأولى التي تستضيف هذا الحدث في الشرق الأوسط.

    AZERTAG.AZ :اختيار تشافي سفيرا لكأس العالم بقطر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٣.٢٠١٨ [١٥‎:٢٠]
    طاقم الحكام الأذربيجاني يدير مباراة بين تركيا ومالطا
    ٢٤.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٣٥‎]
    شوالان يتغلب على اقصو بهدفين نظيفين
    ٢٤.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٤٥‎]
    زاقاتالا يتعادل مع الجيش الرياضي
    ٢٤.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٥‎٤]
    مقدونيا يتعادل سلبيا مع منتخب فنلندا
    اختيار تشافي سفيرا لكأس العالم بقطر