اختيار تشافي سفيرا لكأس العالم بقطر
AzerTAg.az
٢٦.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٠٦]
باكو، 26 مارس / آذار، (أذرتاج)
تم اختيار تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق سفيرا لكأس العالم.
أفادت وكالة أذرتاج أن قطر تستعد لاستضافة كأس العالم 2022 لتكون الدولة الأولى التي تستضيف هذا الحدث في الشرق الأوسط.
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