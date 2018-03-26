    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع عدد ضحايا الحريق في روسيا إلى 53 قتيلا

    ٢٦.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٤٦]

    باكو، 26 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وقع الحريق في مركز "كرز الشتاء" التجاري في سيبيريا الروسية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء أنه 53 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم في حريق اندلع في مركز تجاري مزدحم بمدينة كيميروفو في منطقة سيبيريا وإن من بين القتلى أطفالا.

    تلقى 43 شخصا العلاج بسبب إصابات بحروق من درجات متفاوتة وتم نقل اثني عشر آخرين إلى المستشفى بسبب خطورة حالتهم. وكان حريق قد اندلع في الطوابق العليا لأحد المراكز التجارية.

    AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد ضحايا الحريق في روسيا إلى 53 قتيلا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٣.٢٠١٨ [١١:٣٦]
    انقلاب حافلة الركاب: مقتل 4 أشخاص وإصابة 37 آخر
    ٢٣.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٦]
    أمريكا تخصص 620.7 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا
    ١٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٩]
    زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب رومانيا
    ١٦.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٠٧]
    تصادم قطارين في مدينة كولن
    ارتفاع عدد ضحايا الحريق في روسيا إلى 53 قتيلا