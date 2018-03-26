ارتفاع عدد ضحايا الحريق في روسيا إلى 53 قتيلا
AzerTAg.az
٢٦.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٤٦]
باكو، 26 مارس / آذار، (أذرتاج)
وقع الحريق في مركز "كرز الشتاء" التجاري في سيبيريا الروسية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء أنه 53 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم في حريق اندلع في مركز تجاري مزدحم بمدينة كيميروفو في منطقة سيبيريا وإن من بين القتلى أطفالا.
تلقى 43 شخصا العلاج بسبب إصابات بحروق من درجات متفاوتة وتم نقل اثني عشر آخرين إلى المستشفى بسبب خطورة حالتهم. وكان حريق قد اندلع في الطوابق العليا لأحد المراكز التجارية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٤.٠٣.٢٠١٨ [١١:٣٦]
٢٣.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٦]
١٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٩]
١٦.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٠٧]
٢٦.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٠٠]
٢٦.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٢٤]
٢٤.٠٣.٢٠١٨ [١٧:١٥]
٢٤.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٢٧]
٢٦.٠٣.٢٠١٨ [١٢:١٨]
٢٤.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٩]
٢٤.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٥٧]
٢٣.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٠٤]
١٦.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٠٨]
١٤.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٣٦]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٠]
٢٠.٠٢.٢٠١٨ [١٧:٢٣]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣١]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٣]
٢٣.٠٢.٢٠١٨ [٢١:٣٠]
٠٨.٠٣.٢٠١٨ [١٧:١٤]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٠٥]
٢٢.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٢٣]
١٣.٠٢.٢٠١٨ [٢٢:١٨]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
١٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥٥]
٢٦.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٤٥]
٢٤.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٢٣]
٢٣.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٥٨]
٢٣.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٢١]
٢٦.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٢٠]
٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٥٨]
٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٢:١١]
١٩.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٤٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك