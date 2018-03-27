باكو، 27 مارس / آذار، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل افتتاح مستشفى بونا ديا الدولي بحي نظامي لباكو. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في حفل افتتاح المستشفى. قص رئيس الدولة الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المستشفى. قدم المدير التنفيذي العام للمستشفى فائق علييف وكبير الأطباء موسى عباسوف لرئيس الدولة وقرينته معلومات مفصلة حول الأعمال المنفذة بالمستشفى. ثم تفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا الظروف المهيأة هناك. ثم التقى رئيس الدولة والسيدة الأولى مع العاملين في المستشفى. وفي ختام الحفل التقطت صورة تذكارية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مستشفى "بونا ديا" الدولي بباكو

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