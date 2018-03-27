باكو تستضيف ملتقى أعمال ألماني اذربيجاني في "السياحة الطبية"

باكو، 27 مارس (أذرتاج).

ستقيم غرفة التجارة الخارجية الألمانية الاذربيجانية في باكو في 10 ابريل ملتقى أعمال ألماني أذربيجاني في السياحة الطبية.

أفادت أذرتاج نقلا عن غرفة التجارة الخارجية الألمانية الأذربيجانية ان ملتقى الاعمال ينظم بالتعاون مع "شريك برلين في الاعمال والتكنولوجيا" GmbH على هامش زيارة وفود من مستشفيات متخصصة في معالجة امراض القلب وجراحة الاعصاب والسرطان في مدينة برلين.

والهدف من الملتقى هو تحديد إمكانيات التعاون الجديدة وعرض مشاريع واقتراحات في السياحة الطبية وتطبيق التقنيات الرقمية في المجال الصحي.