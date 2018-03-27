الجولة الحادية والعشرون من دوري الدرجة الأولى تنطلق الخميس

باكو، 27 مارس، أذرتاج

تنطلق الجولة الحادية والعشرون من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم الخميس القادم 29 مارس.

أفاد مراسل أذرتاج أن مباريات الجولة تقام يومي 29 و30 مارس الخميس والجمعة وتبدأ في مدينة أقصو حيث يحل خزر الباكوي ضيفا على اقصو على ملعب اقصو المركزي فيما يضيف بناء زعيم الترتيب قراداغ لوكباتان في إستاد قصبة بناء.

وفي اليوم الثاني 30 مارس الجمعة يلتقي طوران الممثلَ الإيميشلي ميل موغان على ملعب طاووس المركزي بينما يضيف الجيش الرياضي شوالان في أستاذ باكو التدريبي ويحل زاقاتالا ضيفا على صباح في قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة.

يذكر ان قراداغ لوكباتان يتزعم الترتيب برصيد 42 نقطة ويتبعه شوالان ثانيا برصيد 33 نقطة وخزر ثالثا 32 نقطة وبناء رابعا 31 نقطة والجيش الرياضي خامسا 30 نقطة وطوران طاووس سادسا 28 نقطة وصباح سابعا 27 نقطة فيما يغلق الترتيب ميل موغان ثامنا 22 نقطة واقصو تاسعا 21 نقطة وزاقاتالا عاشرا 15 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين لاعب قراداغ صابر الله قولييف برصيد 10 أهداف.