تركمانستان تستضيف مؤتمر الغاز الدولي التاسع
AzerTAg.az
٢٨.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٤٨]
باكو، 28 مارس (أذرتاج).
سيقام في الفترة ما بين 23-24 مايو مؤتمر الغاز الدولي التاسع التركمانستاني في منطقة "أوازا" السياحية الوطنية في شاطئ بحر الخزر.
أفادت وكالة الانباء الأذربيجانية الرسمية "أذرتاج" نقلا عن وكالة الانباء التركمانستانية الرسمية ان هذا المؤتمر يهدف الى إطلاع الضيوف الأجانب على إمكانيات كبيرة لتطوير موارد الغاز التركمانستانية ومناقشة جوانب مختلفة للتعاون الدولي وفرص توظيف استثمارات اجنبية مباشرة في صناعة الغاز الوطنية والإقليمية.
من المتوقع ان يحضر المؤتمر ممثلو اكثر من 200 شركة وكذلك ممثلو الوزارات والإدارات من البلدان المختلفة.
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