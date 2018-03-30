بحث مسائل حماية القيم الوطنية الأخلاقية في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت

باكو، 30 مارس، أذرتاج

يعقد مجلس الصحافة الأذربيجاني في 30 مارس اليوم اجتماعا لبحث "التضامن الصحفي ضد الميول السلبية لحماية القيم الوطنية الأخلاقية في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت لدى مركز الصحافة الدولي في باكو.

أفاد مراسل أذرتاج أن رئيس مجلس الصحافة الأذربيجاني نائب المجلس الوطني أفلاطون أماشوف ألقى في الاجتماع كلمة منوها فيها إلى نشر عدد من الأذربيجانيين الذين لجأوا الى أوروبا عبارات مهينة لأذربيجان ورئيس الدولة ورموز الدولة خارقين المبادئ الأخلاقية في الآونة الأخيرة وتأتي الانتخابات الرئاسية ونربط مثل هذه الأعمال القبيحة بها.

وابلغ رئيس مجلس الصحافة ان مثل هذه الأعمال القذرة شوهدت في الانتخابات السابقة أيضا ولكن الحالة الراهنة ترافق لها إهانات حادة وصارمة وغضب وشتم وغرض مثل هذه القوى بذر بذور النفاق والانشقاق في المجتمع إلا أنها قلة قليل ويقيم اليوم في أوروبا وسائر أرجاء العالم عدد كبير من الأذربيجانيين وهم يمثلون عن أذربيجان في الخارج تمثيلا ناجحا داعين ومبلغين حقائق حول أذربيجان بأنشطة ناجحة.

وقيل ان أناسا محددين اختاروا أسلوب الإهانة والشتم كسبيل نضال سياسي يعبرون عن مختلف التهديدات من البلاد التي يقيمون فيها والحال ان هذا محظور قانونا ومضاد لحقوق الإنسان وعقد هذا الاجتماع له بالغ الأهمية من اجل حماية السلام والتضامن في المجتمع.

وذكر مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الاجتماعية السياسية علي حسنوف في خطابه في الاجتماع ان موضوع الجلسة مكرس لموضوع ملح مؤكدا على أهميته. وقال مساعد الرئيس إن عقد مثل هذه المناقشات حول الموضوع الهام عشية التطورات الاجتماعية السياسية المهمة الانتخابات الرئاسية التي تهم المجتمع امرٌ مهم جدا.

وأفاد علي حسنوف أن قوة الشعوب في العالم تقاس بعددها وكبر مساحة تقيم فيها وموارد اقتصادية لها بجانب مستوى النخبة الوطنية التي تمثل عن ذلك الشعب وفاعليتها ومواقفها من الأحداث الجارية داخل البلد وخارجه ومجتمع أذربيجان هو الآخر لا فرق له من سائر المجتمعات واكبر طبقة من النخبة الوطنية نشاطا هي أصحاب القلم أولئك المثقفون الذين يؤثرون تأثيرا كبيرا على تكوين رأي عام وموقف صائب من مثل هذه الأحداث ويقيمون التطورات الهامة الجارية في مجتمع أذربيجان دائما ومن حسن الحالة أننا نجد من المثقفين من قاموا من مواقف موضوعية من هذه القضية أيضا.

وابلغ مساعد الرئيس أن معظم أعضاء المجتمع المحلي منطلقين من جوانب مهمة بالنسبة للمجتمع يبدون مواقف وآراء بناءة ومؤثرة من مواقف وأفكار لا تندرج في إطار أي خلق وتصدر عن بضعة أذربيجانيين مقيمين في البلدان الخارجية

ويجري الاجتماع بحلقات نقاش.