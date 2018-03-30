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    اقصو يخسر امام ضيفه خزر

    ٣٠.٠٣.٢٠١٨ [٢١:١٤]

    أقصو، 30 مارس، أذرتاج

    خسر اقصو امام ضيفه خزر الباكوي بهدف مقابل ثلاثة في الجولة الحادية والعشرين من دوري الدرجة الأولى الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة المنظمة على ملعب اقصو المركزي قادها الحكم محمدوف أمام 500 مشجع.

    وسجل الأهداف بابايف د37 لصالح اقصو فيما رد عليه كل من قربتوف د26 وعبد الله يف د43 وقرايف د90+3 مرماه.

    وبهذه النتيجة ارتفع خزر الى المركز الثاني برصيد 35 نقطة فيما ظل اقصو تاسعا برصيد 21 نقطة.

    AZERTAG.AZ :اقصو يخسر امام ضيفه خزر
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