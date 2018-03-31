طاووس، 31 مارس، أذرتاج تمكن طوران الطاووسي من تحقيق فوز على ضيفه ميل موغان الإيميشلي بهدف دون رد في الجولة الحادية والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفاد مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب طاووس المركزي قادها الحكم رجبوف أمام 200 مشجع. وسجل هدف النادي الطاووسي رضايف د83. وبهذه النتيجة ارتفع طوران إلى المركز السادس برصيد 31 نقطة فيما تجمد ميل موغان بالمركز الثامن برصيد 22 نقطة.

AZERTAG.AZ : طوران يتغلب على ميل موغان بهدف يتيم

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