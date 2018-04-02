بدء توزيع بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية

باكو، 2 أبريل، أذرتاج

بدأت فعاليات توزيع بطاقات الاقتراع على لجان الانتخابات الدائرية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في البلد في 11 أبريل 2018م.

أفاد مراسل أذرتاج أن برنامج توزيع البطاقات ينص على بدء عملية التوزيع خلال اليوم الأول ثاني أبريل أولا على الدوائر الانتخابية في جمهورية نخجوان الذاتية الحكم الأذربيجانية والبعثات الدبلوماسية الأذربيجانية في الخارج والإدارات القنصلية والسفن العائمة والدوائر الانتخابية المقامة لدى الأماكن النائمة في البلد على 41 دائرة انتخابية عموما وفي اليومين الاثنين التاليين على سائر الدوائر الانتخابية على نطاق الجمهورية.

وبطاقات الاقتراع المعدة في ظروف أمنية ضمنها جهاز الأمن الخاص الحكومي ستتكفل أجهزة وزارة الداخلية بحماية عملية توزيعها على اللجان الانتخابية في المراكز وكذلك حمايتها ونقلها اثر تسليمها إلى الدوائر الانتخابية.

هذا وقد سبق أن ابلغ مظاهر بناهوف رئيس لجنة الانتخابات المركزية لصحفيين معلقا على عملية الطباعة التي انطلقت في 24 مارس في ظروف مفتوحة ونزيهة أمام جميع الأطراف المعنية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والمنظمات الدولية وبعثات الرقابة على الانتخابات ووسائل الإعلام إن نص بطاقات الاقتراع وشكلها وعددها ومطالب واشتراطات تحريرها وأعدادها محددة بقرار لجنة الانتخابات طبقا لقانون الانتخابات. ومن المخطط طباعة 5347803 بطاقة / خمسة ملايين وثلاثمائة وسبع وأربعون الفا وثمانمائة وثلاث بطاقة/ للانتخابات الرئاسية القادمة ويتم نقلها وتوزيعها على لجان الانتخابات الدائرية ومراكز الانتخابات الفرعية تدريجيا حسب طباعتها دون تأخير.